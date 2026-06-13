Ексочільниця розвідки США висловилася про «американські біолабораторії» в Україні. Реакція МЗС

Ексдиректорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард оприлюднила матеріали, які нібито свідчать про багаторічне фінансування урядом США понад 120 біологічних лабораторій у світі, зокрема в Україні

Українська сторона вкотре наголосила, що ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї

Міністерство закордонних справ відкинуло та назвало безпідставними звинувачення колишньої директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МЗС.

«Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї», – йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Як зазначається, співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я і не повʼязана з жодними військовими цілями.

Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ.

«Тема нібито «лабораторій з розробки біологічної зброї» не нова – Росія використовувала її в своїй пропаганді багато років. Водночас усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні. Так у 2022 році на вимогу Російської Федерації відповідно до статті V КБТЗ було проведено офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць Конвенції, під час якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації. За результатами консультацій звинувачення щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження. Відповідні питання також розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів, які би підтверджували висунуті Російською Федерацією твердження», – нагадало МЗС.

У грудні 2023 року Україна офіційно підтвердила свою позицію на зустрічі держав-учасниць КБТЗ, наголосивши, що консультативний процес 2022 року вичерпно розглянув зазначені звинувачення, а співробітництво України з міжнародними партнерами у сфері громадського здоров'я повністю відповідає положенням Конвенції.

«Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду», – підсумувало відомство.

Нагадаємо, колишня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила матеріали, які нібито свідчать про багаторічне фінансування урядом США понад 120 біологічних лабораторій у світі, зокрема в Україні. Разом із документами була опублікована карта, яка викликала хвилю критики через численні помилки та сумнівні твердження.

Зазначимо, що подібні заяви Габбард робила ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді вона посилалася на програму співпраці США та України у сфері біобезпеки, яка передбачала підтримку лабораторій для виявлення та моніторингу небезпечних захворювань.

За даними Пентагону, з 2005 року в межах цієї програми близько $200 млн було спрямовано на підтримку 46 українських лабораторій. Водночас жодних доказів існування в Україні американських лабораторій зі створення біологічної зброї не наводилося.