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У Львові нібито відбудеться масштабна земельна афера: Садовий бʼє на сполох

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Львові нібито відбудеться масштабна земельна афера: Садовий бʼє на сполох
Садовий: Спочатку землю безоплатно виділяли депутатам і окремим чиновникам, потім цю територію почали активно перекуповувати ділки
фото: Уніан

Біля львівського аеропорту можуть збудувати п’ять кварталів багатоповерхівок

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав депутатів Львівської районної ради негайно зупинити «найбільшу земельну аферу за останні десятиліття». Як передає «Главком», про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

«Від імені громади Львова звертаюся до керівництва держави та правоохоронних органів із проханням втрутитися і зупинити аферу. Ця територія має залишитися зеленою зоною сільськогосподарського призначення або парком. З точки зору екології та здорового глузду жодної забудови тут бути не повинно», – закликав Садовий.

За його словами, представники з Державного геокадастру та Сокільницької сільської ради нібито «роздерибанили» 158 гектарів землі на межі Львова та Сокільників. Вартість оборудки – понад 4 млрд грн збитків державі та громаді.

«Спочатку землю безоплатно виділяли депутатам і окремим чиновникам. Потім цю територію почали активно перекуповувати ділки, які тепер намагаються терміново розширити межі сусіднього села Сокільники, щоб збудувати п’ять кварталів багатоповерхівок біля львівського аеропорту. У результаті населення Сокільників може зрости з 8 до 50 тис. мешканців. Це фактично новий районний центр – але абсолютно без жодної необхідної інфраструктури», – написав Садовий.

Посадовець також зазначив, що жодних шкіл, дитсадків, лікарень чи соціальних об’єктів у справжніх планах забудови немає.

«Нові мешканці житимуть у висотках, але користуватимуться всіма благами Львова. Весь тягар інфраструктури ляже на нашу громаду: перевантажені дороги, інженерні мережі на межі техногенних аварій, транспортний колапс — усе це стане неминучою реальністю Львова, якщо рішення ухвалять», – вважає міський голова.

Нагадаємо, восени 2024 року Андрій Садовий заявляв, що історична частина міста – під загрозою. Причиною цього стало рішення суду, яке скасувало історико-архітектурний план Львова, що мав обмежити будівництво висоток у центрі. Про це повідомляє BBC.

План скасували через позов будівельної компанії, яка планує звести на вулиці Липинського у Львові 25-поверховий будинок. Але чому суд ухвалив таке рішення і що планує робити далі мерія міста, дослідив «Главком».

До слова, у Львові з'явиться церква, яку збудують за результатами архітектурного конкурсу. Мер міста Андрій Садовий повідомив про результати професійного конкурсу на проєкт нової церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці. 

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Теги: Львів забудова Андрій Садовий

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