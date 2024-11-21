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Забудова Пейзажної алеї: Київрада запросила на засідання головного архітектора столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Забудова Пейзажної алеї: Київрада запросила на засідання головного архітектора столиці
фото: glavcom.ua

Віталій Кличко: «Сьогодні Київрада не розглядатиме питання ухвалення Детального плану територій в Шевченківському районі»

На сьогоднішньому засіданні Київрада не розглядатиме питання забудови Пейзажної алеї у столиці, адже довкола цієї теми дуже багато  маніпуляцій та незрозумілостей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Сьогодні Київрада не розглядатиме питання ухвалення Детального плану територій в Шевченківському районі. Оскільки, можливо, не всі зрозуміли що саме збирається зробити місто поруч із Пейзажною алеєю. А хтось – намагається спекулювати і маніпулювати інформацією», – йдеться у повідомленні.

Для роз'яснення ситуації на засідання був запрошений головний архітектор столиці. «Тому ми запросили на засідання докладно розповісти про плани головного архітектора столиці Олександра Свистунова. Щоб і депутати, і громадськість, мешканці Києва мали об'єктивну інформацію. Йдеться про впорядкування території, подальше облаштування зеленої зони в історичному центрі столиці. Та створення укриття і підземного паркінгу на туристичному маршруті», – зазначив мер міста.

20 листопада стало відомо, що Київ планує завершити облаштування великого туристичного пішохідного маршруту та звести укриття для безпеки відвідувачів. Як повідомляє Київрада, маршрут братиме початок від Києво-Печерської лаври, пролягатиме мальовничими київськими пагорбами через скляний міст, Алею художників, Алею закоханих, виходитиме на Пейзажну алею, а далі – на Львівську площу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати Київради на найближчому засіданні розглянуть проєкт «Детального плану територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі м. Києва», який дозволить створити протирадіаційне укриття на 1650 місць та підземний паркінг на 320 авто.

Як зазначається, наразі територія, де планується зведення укриття та паркінгу, не належить до паркової зони і ще за радянського періоду була забудована гаражними боксами з підпірними стінами. Ці конструкції здебільшого зведені самочинно, тобто без відповідної проєктної документації та будь-яких археологічних досліджень.

Також в КМДА зазначили, що крім того, будівництво укриття та паркінгу планується в межах великого туристичного маршруту, який щодня відвідують тисячі людей. Неподалік розташовані житлові будинки, лікувальні й навчальні заклади, утім відсутні об’єкти укриття протирадіаційного типу. В умовах воєнного стану розміщення укриттів у місцях скупчення людей є одним з пріоритетів.

Нагадаємо,  що Міністерство культури виступило проти цього проєкту, наголошуючи на неприпустимості знищення історичної спадщини. Зазначається, що земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі Києва, впритул до буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра», в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», в межах охоронної зони I, ІІ, V категорій пам’ятки архітектури національного значення «Андріївська церква», на території пам’ятки археології національного значення «Культурний шар «Міста Ярослава».

 

Теги: Віталій Кличко Київрада місто лавра Міністерство культури забудова

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