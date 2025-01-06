Львів недоотримав понад 200 млн грн через забудовників

Кошти до місцевого бюджету мали б надійти як обов’язкова пайова участь забудовників

Фахівці Держаудитслужби виявили значні порушення під час ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. Територіальна громада Львова недоотримала понад 214 млн грн. Про це повідомляє Державна аудиторська служба.

Сума мала надійти до місцевого бюджету у вигляді пайового внеску від забудовників. Далі ці кошти спрямовують на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості міста, облаштування комфортного середовища для мешканців та бізнесу.

«Натомість Львівська міськрада замість того, щоб стягувати несплачені або несвоєчасно внесені кошти із забудовників, які порушували зобов’язання щодо сплати пайового внеску, недостатньо контролювала цей процес», – йдеться в повідомленні.

Так, Львів не отримав:

151,2 млн грн – кошти, що не були сплачені забудовниками після введення в експлуатацію 115 об’єктів будівництва, оскільки замовники не зверталися до департаменту з питанням визначення розміру пайового внеску;

57,2 млн грн – кошти, що не були сплачені через невиконання забудовниками своїх зобов’язань у встановлені договором терміни;

5,7 млн грн – внески, які були сплачені із запізненням після введення об’єктів в експлуатацію.

Держаудитслужба передала матеріали ревізії передані до Служби безпеки.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали депутата Львівської обласної ради, а також його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1,2 млн грн. На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі намагалися змити в унітаз.

До слова, у Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби.