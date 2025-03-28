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В історичній частині Львова з’явиться перша за 130 років православна церква (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В історичній частині Львова з’явиться перша за 130 років православна церква (фото)
Проєкт нової церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці
фото: Facebook/Андрій Садовий

Садовий показав, який вигляд матиме перша в Україні церква, яку збудують за результатами архітектурного конкурсу

У Львові з'явиться церква, яку збудують за результатами архітектурного конкурсу. Мер міста Андрій Садовий повідомив про результати професійного конкурсу на проєкт нової церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Садового у Facebook.

«Як виглядатиме перша в Україні церква, яку збудують за результатами архітектурного конкурсу. Маємо результати професійного конкурсу на проєкт нової церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці на вулиці Пекарській, поблизу Університету ветеринарної медицини», – зауважив мер.

Садовий підкреслив, що це буде перша за останні 130 років православна церква, збудована в історичній частині Львова: «Будівництво парафія буде здійснювати за благодійні кошти після завершення війни. Це поєднання давніх православних традицій і сучасних архітектурних рішень».

В історичній частині Львова з’явиться перша за 130 років православна церква (фото) фото 1
фото: Facebook/Андрій Садовий

Архітектор Андрій Лесюк описав храм так: «Фасади та куполи запроєктовано з цегляної кладки з використанням технологій, що забезпечують довговічність конструкції та органічне поєднання з навколишнім середовищем. Натуральні матеріали роблять храм частиною природного ландшафту, а освітлення створює особливу атмосферу всередині святині. Дзвіниця, розташована окремо, підкреслює мінімалістичний стиль, доповнюючи силует храму та створюючи просторову рівновагу ансамблю. Під храмом передбачені додаткові приміщення: недільна школа, укриття, санвузли та інші функціональні зони».

Раніше повідомлялося, що на місці скандального самобуду у Львові, за знесенням якого спостерігала вся Україна, планують облаштувати громадський простір. Львівська міська рада повідомляє, що на вулиці Личаківській, 259, де нещодавно було демонтовано багатоповерхівку, з'явиться зона відпочинку.

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Теги: Андрій Садовий Львів Українська православна церква

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