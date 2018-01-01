У «Народному фронті» розказали, що допоможе відновити платоспроможність українських боржників

Розробники законопроекту «Кодекс України з процедури банкрутства» обіцяють «те, чого взагалі не було в українському законодавстві»

У парламенті зареєстрували законопроект №8060 - «Кодекс України з процедури банкрутства». За словами заступника керівника фракції «Народний фронт» Андрія Іванчука, такий закон сприятиме відновленню платоспроможності боржників та залученню інвестицій. «На сьогодні в Україні дуже застаріле законодавство, що стосується



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук (у центрі)

Розробники законопроекту «Кодекс України з процедури банкрутства» обіцяють «те, чого взагалі не було в українському законодавстві»

У парламенті зареєстрували законопроект №8060 - «Кодекс України з процедури банкрутства». За словами заступника керівника фракції «Народний фронт» Андрія Іванчука, такий закон сприятиме відновленню платоспроможності боржників та залученню інвестицій.

«На сьогодні в Україні дуже застаріле законодавство, що стосується відновлення платоспроможності боржника. У рейтингу Doing Business за компонентом «Вирішення неплатоспроможності» Україна знаходиться на 149-му місці. Прийняття кодексу дасть можливість піднятися нашій країні на 81 пункт. А у загальному рейтингу – на дев’ять позицій», - наголосив Андрій Іванчук.

«Над цим кодексом ми з колегами працювали понад два роки. Його співавторами стали представники всіх депутатських фракцій та груп українського парламенту. На сьогодні у Раді знаходиться сім законопроектів, які вносять зміни у чинне законодавство щодо банкрутства. Автори цих законопроектів погодилися їх відкликати з метою внесення одного узагальненого», - розповів Іванчук.

Як зазначив голова Комітету з питань економічної політики, законопроект складається з двох книг.

«Першу книгу ми назвали банкрутством юридичних осіб, яка, зокрема, скоротить строки розгляду справ, а також захистить права кредиторів. Друга книга – це процедура банкрутства фізичних осіб. Це те, чого взагалі не було в українському законодавстві», - наголосив він.

Андрій Іванчук прогнозує, що парламент розгляне цей законопроект у першому читанні у стислі терміни.