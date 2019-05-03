У Палаті представників США обговорили необхідність збільшення підтримки України



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Конгрес США

Учасники слухань висловили думку, що «США мають показати тверду підтримку України»

У Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США відбулися відкриті слухання на тему протидії агресії Росії та підтримки України.

Як повідомляє українське посольство в США, доповідачами-учасниками дискусії були колишні помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд, координатор Державного департаменту щодо санкційної політики Деніел Фрід і нинішній голова Інституту дослідження війни Джон Кін.

«Члени Конгресу США та експерти відзначили ключові позиції: Україна провела вільні та демократичні вибори президента. Перед новообраним главою держави постануть важливі завдання: продовжити антикорупційні реформи, забезпечити політичну стабільність та економічний добробут країни», - йдеться в повідомленні посольства.

Також учасники слухань висловили думку, що «США мають показати тверду підтримку України, взяти безпосередню участь у розвитку реформ та збільшити політичну, дипломатичну та військово-технічну допомогу у боротьбі з агресією Росії».

Крім того, члени Конгресу США та експерти вважають, що США мають звернути особливу увагу на спостереження за безпековою політикою в Азовському морі.

«Важливо посилити роботу над збільшенням санкцій США проти Росії в координації з європейськими партнерами», - йдеться у підсумках відкритих слухань.

Учасники слухань також наголосили на необхідності, щоб США та Європа скоординували свої позиції в енергетичній сфері, «щоб протидіяти спробам Росії маніпулювати енергетичними ресурсами, зокрема проектом «Північний потік-2», у політичних цілях», - резюмує посольство України в США.