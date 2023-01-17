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Підготовка українських військових у Німеччині: Пентагон повідомив деталі

Ірина Глотова
glavcom.ua
Підготовка українських військових у Німеччині: Пентагон повідомив деталі
Пентагон весною закінчить підготовку українських військових
фото: ridus.ru

У відомстві сподіваються, що підготовку військових буде завершено до весни

 

 

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі заявив, що важливо завершити підготовку та відправити на батьківщину українських військових, які навчаються у Німеччині, до весни.

За словами Міллі, мета полягає в тому, щоб зброя і техніка, що поставляються, були доставлені на Україну, і щоб українські військові, які пройшли підготовку, могли почати використовувати їх до початку весняних дощів. Про це пише агентство Associated Press.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США особисто  вчора відвідав два об'єкти на території Німеччини, де тренуються військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом американських військових.

«Це не пересічна ротація, це один із тих моментів часу, коли, якщо ви хочете щось змінити, це те, що вам потрібно», – наводить слова Міллі The Washington Post.

Нагадаємо, що Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох наступних тижнів.  США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території. Навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія. Наразі там проходять тренування понад 600 військовослужбовців ЗСУ. Українських військових поселили у Кемп-Херсоні, названому на честь звільненого обласного центру.

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