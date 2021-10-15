Російські супермаркети не працюватимуть в Україні: рішення РНБО

Раніше представники російського бізнесу пообіцяли відкрити в Україні кілька десятків супермаркерів Mere

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere. Її останній в Україні супермаркет буде закритий, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, російська компанія піде з України. Останній магазин Mere, як уточнив секретар РНБО, залишився і досі працює в Білій Церкві.

«Застосовано санкції щодо компанії Mere. Вона після засідання РНБО не зможе працювати на території нашої країни», – сказав Данілов.

На уточнюючі питання про закриття супермаркетів, секретар РНБО додав, що вони працюють в Криму, і саме тому потрапили під наші санкції.

Відзначимо, що у вересні він заявляв, що мережа Mere «у нашій країні працювати не буде».

На початку літа в українських ЗМІ з'явилася заява директора з розвитку мережі Mere в Україні Артема Хоменка про те, що в червні відновить свою роботу супермаркет в Миколаєві, після чого планується відкриття ще декількох десятків магазинів.

Данілов тоді заявив, що вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий.

Зазначимо, Mere – це європейська дочка російської мережі магазинів «Светофор».

Нагадаємо, 15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України.