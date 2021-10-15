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    Російські супермаркети не працюватимуть в Україні: рішення РНБО

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    Магазин Mere в&nbsp;Миколаєві відкрився у червні&nbsp; - Російські супермаркети не працюватимуть в Україні: рішення РНБО
    Магазин Mere в Миколаєві відкрився у червні 
    фото: Володимир Миколаївський via Google Maps

    Раніше представники російського бізнесу пообіцяли відкрити в Україні кілька десятків супермаркерів Mere

    Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere. Її останній в Україні супермаркет буде закритий, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

    За його словами, російська компанія піде з України. Останній магазин Mere, як уточнив секретар РНБО, залишився і досі працює в Білій Церкві.

    «Застосовано санкції щодо компанії Mere. Вона після засідання РНБО не зможе працювати на території нашої країни», – сказав Данілов.

    На уточнюючі питання про закриття супермаркетів, секретар РНБО додав, що вони працюють в Криму, і саме тому потрапили під наші санкції.

    Відзначимо, що у вересні він заявляв, що мережа Mere «у нашій країні працювати не буде».

    На початку літа в українських ЗМІ з'явилася заява директора з розвитку мережі Mere в Україні Артема Хоменка про те, що в червні відновить свою роботу супермаркет в Миколаєві, після чого планується відкриття ще декількох десятків магазинів.

    Данілов тоді заявив, що вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий.

    Зазначимо, Mere – це європейська дочка російської мережі магазинів «Светофор».

    Нагадаємо, 15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України.

    Теги: Росія РНБО санкції торгівля магазин Олексій Данілов
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    Російські супермаркети не працюватимуть в Україні: рішення РНБО