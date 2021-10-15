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    РНБО ввів санкції за російські «вибори» в окупованому Криму і на Донбасі

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    До переліку додано понад дві сотні осіб - РНБО ввів санкції за російські «вибори» в окупованому Криму і на Донбасі

    До переліку додано понад дві сотні осіб

    Фото: rnbo.gov.ua

    Санкційний список осіб розширили

    Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку додано понад 200 осіб. Про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

    «Прийнято рішення щодо тих людей, які брали участь у голосуванні і забезпечували вибори на території Криму і на Донбасі. Сьогодні проти 237 осіб були застосовані санкції», – сказав він.

    Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО.

    Відзначимо, президент України Володимир Зеленський 5 жовтня затвердив рішення РНБО про введення санкцій за проведення виборів в Криму і на Донбасі.

    Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

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    Теги: вибори РНБО санкції ОРДЛО Володимир Зеленський Україна Олексій Данілов
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    РНБО ввів санкції за російські «вибори» в окупованому Криму і на Донбасі