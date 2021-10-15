РНБО ввів санкції за російські «вибори» в окупованому Криму і на Донбасі

Санкційний список осіб розширили

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку додано понад 200 осіб. Про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

«Прийнято рішення щодо тих людей, які брали участь у голосуванні і забезпечували вибори на території Криму і на Донбасі. Сьогодні проти 237 осіб були застосовані санкції», – сказав він.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський 5 жовтня затвердив рішення РНБО про введення санкцій за проведення виборів в Криму і на Донбасі.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.