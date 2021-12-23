Партнер Шустера розповів, коли почався їхній конфлікт із владою

Все почалось з ефіру, на який хотів прорватися Дубінський

Конфронтація колективу токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» із чинною українською владою почалася з конфлікту із колишнім членом фракції «слуг народу» Олександром Дубінським. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

Медійник пригадав, що під час одного з прямих етерів токшоу, коли у студії обговорювали важливі питання, що стосуються енергетики, Офіс президента запропонував для включення в режимі відеозв’язку нардепа Дубінського.

«Але Дубінський вирішив приїхати в студію, де у нас фізично не було місць, куди його посадити. Там же світло треба виставити і все інше… Ми його не пустили, і «Слуга народу» в особі Жені Кравчук (народна депутатка – «Главком») заявила, що це взагалі не свобода слова. До речі, це перший раз було в моїй практиці, коли просто з ефіру відкликали міністра енергетики і потім розповідали, що от, бачите, було ж місце для Дубінського», – пояснив Єлізаров.

На думку генпродюсера «Свободи слова Савіка Шустера», вже тоді ця дріб’язковість владної команди продемонструвала їхній принцип мислення, і всі подальші події походять від цього. Також Єлізаров додав, що продовжує нормально спілкуватися зі «слугами народу».

«У нас з ними є неформальні бесіди, де ми пояснюємо: «хлопці, так неправильно». Вони набрали собі «фабрику тролів»: Лещенка, Арестовича, зараз хочуть взяти Пальчевського. Скажи мені, хто твій друг – і я скажу тобі, хто ти», – підсумував Єлізаров.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.