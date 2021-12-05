«У Витюшки первая елочка». Дружина Медведчука опублікувала фото зі свого маєтку

Марченко влаштувала свято для свого онука

Дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та кума президента країни-агресора Путіна Оксана Марченко похвалилася підготовкою до новорічних свят. Фотографію Марченко опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«Я пам'ятаю, яку увагу цьому приділяли наші батьки, як намагалися влаштувати для нас свято! Я пам'ятаю себе маленьку, що танцює щовечора під ялинкою у сукні сніжинки, пам'ятаю, як чекала подарунки... Потім ялинку я стала вбирати для своїх дітей. Вони читали вірші і теж чекали на подарунки... Час летів. Кілька років тому на свято біля ялинки я стала збирати всіх своїх хрещеників, що підросли», – написала Марченко.

Вона зазначила, що цього року у її внука Віті перша ялинка.

«І ось тепер і у Вітюшки перша ялинка... Життя швидкоплинне, і це круто! Круто, що в мене є онук! Веселий хлопець, з яким цього року ми вперше разом зустрічатимемо Новий рік», – зазначила Марченко.

Вона також опублікувала відео з внуком.

Раніше Марченко звернулася до українців і закликала любити своїх ворогів.

До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.