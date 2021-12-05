  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «У Витюшки первая елочка». Дружина Медведчука опублікувала фото зі свого маєтку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оксана Марченко з онуком прикрасили новорічну ялинку - «У Витюшки первая елочка». Дружина Медведчука опублікувала фото зі свого маєтку
    Оксана Марченко з онуком прикрасили новорічну ялинку
    фото: Оксана Марченко

    Марченко влаштувала свято для свого онука

    Дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та кума президента країни-агресора Путіна Оксана Марченко похвалилася підготовкою до новорічних свят. Фотографію Марченко опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

    «Я пам'ятаю, яку увагу цьому приділяли наші батьки, як намагалися влаштувати для нас свято! Я пам'ятаю себе маленьку, що танцює щовечора під ялинкою у сукні сніжинки, пам'ятаю, як чекала подарунки... Потім ялинку я стала вбирати для своїх дітей. Вони читали вірші і теж чекали на подарунки... Час летів. Кілька років тому на свято біля ялинки я стала збирати всіх своїх хрещеників, що підросли», – написала Марченко.

    Вона зазначила, що цього року у її внука Віті перша ялинка.

    «І ось тепер і у Вітюшки перша ялинка... Життя швидкоплинне, і це круто! Круто, що в мене є онук! Веселий хлопець, з яким цього року ми вперше разом зустрічатимемо Новий рік», – зазначила Марченко.

    Вона також опублікувала відео з внуком.

    Раніше Марченко звернулася до українців і закликала любити своїх ворогів.

    До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.

    Теги: Оксана Марченко Facebook ялинка дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «У Витюшки первая елочка». Дружина Медведчука опублікувала фото зі свого маєтку