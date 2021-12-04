Організатор вечірки на роковини Голодомору – у лікарні. Як мережа відреагувала на скандал
Частина користувачів вважає, що блогер щиро розкаявся
Блогер Олександр Заліско, що влаштував гучну вечірку із нагоди свого дня народження 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, перебуває у лікарні. Про це повідомив у Instagram блогер Лесик, який був одним із гостей. Він також опублікував світлину, на якій Заліско лежить під крапельницею.
Тим часом, у соцмережах по-різному сприймають скандал довкола «Голодної туси», як назвав вечірку її ведучий Володимир Остапчук. Частина користувачів вважає, що блогер щиро розкаявся та вже достатньо поплатився за помилку. Інші ж не вірять, що Олександру Заліску і справді погано.
Так, Ігор Тихолаз на своїй сторінці у Facebook опублікував меми із блогером.
Як відомо, 3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.
Олександр Заліско опублікував у Instagram допис, у якому висловив співчуття родичам померлого. На думку блогера, серце Славітіча не витримало через критику після скандалу.
Блогер розплакався і сказав, що дуже співчуває сім'ї директора Будинку вчених, але не винен у його смерті. Опісля ж Заліску стало зле. Друзі повідомили, що у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив.
Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.
Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.
Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.
Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.
Нагадаємо, ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.