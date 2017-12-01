Угорщина наполягає на розміщенні постійної місії ОБСЄ на Закарпатті

В Угорщині занепокоєні «напруженістю» в Закарпатській області, де наразі проживає 150 тисяч угорців

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав розмістити в Закарпатській області місію ОБСЄ на постійній основі. Про це він заявив у рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає «Європейська правда». За словами Сійярто, Угорщина «занепокоєна напруженістю в Закарпатській області».



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В Угорщині занепокоєні «напруженістю» в Закарпатській області, де наразі проживає 150 тисяч угорців

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав розмістити в Закарпатській області місію ОБСЄ на постійній основі. Про це він заявив у рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає «Європейська правда».

За словами Сійярто, Угорщина «занепокоєна напруженістю в Закарпатській області».

«Ми занепокоєні напруженістю в Закарпатській області, де проживає 150 тисяч угорців. Там відбувалися антиугорські демонстрації, до яких долучилися жителі інших регіонів України, під час яких відбувалися наруги над національними символами і скандувалися антиугорські гасла. У зв'язку з цим ми наполягаємо на постійній присутності спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Закарпатській області», — заявив він.

Крім того, угорський міністр назвав «справжнім розчаруванням» прийняття Верховною Радою закону про освіту.

«Він абсолютно суперечить двостороннім та багатостороннім зобов'язанням України, включаючи зобов'язання щодо ОБСЄ», — сказав Сійярто.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав цей закон.

Одним із пунктів закону «Про освіту» стала умова переведення шкільної освіти в Україні після молодших класів винятково на українську мову. Це викликало обурення у представників окремих меншин переважно на Західній Україні. На їх підтримку виступили уряди Румунії і Угорщини.