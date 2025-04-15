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Угода про надра. Зеленський розповів, як розвиваються перемовини зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Угода про надра. Зеленський розповів, як розвиваються перемовини зі США
Президент України: «Переговори відбулися. Вони були позитивними»
скріншот з відео

У Вашингтоні українська делегація передала пропозиції американцям щодо угоди про корисні копалини

Нещодавні переговори між делегаціями України та США у Вашингтоні щодо угоди про корисні копалини були «позитивними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як зазначив президент, перемовини проводила технічна команда. Також на цей тиждень заплановано нові зустрічі.

«Переговори відбулися. Вони були позитивними. Це була технічна зустріч – зустріч технічної команди. І зустрічі на цьому рівні в різному форматі – і офлайн, і онлайн – триватимуть весь цей тиждень. Після всіх цих контактів, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа. Згодом стало відомо, що українська делегація під час технічних консультацій у Вашингтоні передала пропозиції щодо угоди про корисні копалини.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.

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Теги: корисні копалини Володимир Зеленський переговори США

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