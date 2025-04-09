Уряд виділив понад 100 млн грн на підготовку угоди про корисні копалини

Раніше повідомлялося, що Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра

Кошти виділено з резервного фонду держбюджету

Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

Так, Міністерство економіки отримало 59 млн грн, Мінʼюст – 54,005 млн грн.

Зазначається, що кошти було виділено з резервного фонду держбюджету. Їх використають на «здійснення заходів, пов’язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проєкту».

Відомства до 15 квітня мають залучити консультантів, які мають вже мають досвід у наданні уряду консультативних послуг з управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень, а також консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.

Нагадаємо, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Раніше стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Тим часом РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.