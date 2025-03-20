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Зеленський назвав тему, яка буде найскладнішою під час перемовин

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський назвав тему, яка буде найскладнішою під час перемовин
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
скриншот з відео

Зеленський: Це буде виклик, і ми будемо захищати макисмально Україну

Ввечері 19 березня президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з журналістами. Під час брифінгу президент прокоментував питання українських територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

За словами Зеленського, під час перемовин питання територій буде найскладнішим.

«Питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо. Це буде виклик, і ми будемо захищати максимально Україну. Нам буде дуже непросто», – підкреслив президент.

Український президент наголосив, що американський лідер Трамп усвідомлює те, що Україна не визнає юридично окуповані території в складі Росії. Також Зеленський прокоментував розмову з Трампом.

«Ми говорили про безпеку цивільної та енергетичної інфраструктури. Я сказав Трампу, що бажано, аби ми підготували список проти яких об'єктів не може бути застосована далекобійна зброя росії. Це може бути залізниця, порт. Ми знаємо усі об'єкти, які атакує РФ», – сказав президент.

Раніше Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та ключовими питаннями, які вони обговорили.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

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Теги: Володимир Зеленський окуповані території переговори росія Україна окупація

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