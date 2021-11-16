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    Мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня»

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    Біля пункту пропуску все ще залишаються тисячі біженців - Мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня»
    Біля пункту пропуску все ще залишаються тисячі біженців
    фото: DW

    Жінка перебуває у лікарні, де отримує медичну допомогу

    Співробітницю прикордонної охорони Польщі поранили каменем на кордоні з Білоруссю поблизу від пункту пропуску Кузня. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму Twitter-акаунті.

    Наразі прикордонниця перебуває у лікарні, де їй надають медичну допомогу.

    Раніше стало відомо, що співробітник поліції Польщі отримав тяжке поранення на польсько-білоруському кордоні. За попередніми даними, силовику проломили череп кинутим у нього невідомим предметом.

    Прикордонна охорона Польщі заявила, що готова без вагань застосувати зброю проти мігрантів на кордоні з Білоруссю за потреби.

    Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

    Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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    Теги: прикордонники Міноборони охорона
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    Мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня»