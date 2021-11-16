Мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня»

Біля пункту пропуску все ще залишаються тисячі біженців

Жінка перебуває у лікарні, де отримує медичну допомогу

Співробітницю прикордонної охорони Польщі поранили каменем на кордоні з Білоруссю поблизу від пункту пропуску Кузня. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму Twitter-акаунті.

Наразі прикордонниця перебуває у лікарні, де їй надають медичну допомогу.

Раніше стало відомо, що співробітник поліції Польщі отримав тяжке поранення на польсько-білоруському кордоні. За попередніми даними, силовику проломили череп кинутим у нього невідомим предметом.

Прикордонна охорона Польщі заявила, що готова без вагань застосувати зброю проти мігрантів на кордоні з Білоруссю за потреби.

Funkcjonariuszka Straży Granicznej z Placówki z Kuźnicy została poszkodowana podczas dzisiejszego ataku cudzoziemców na polską granicę. Jeden z kamieni ją uderzył, funkcjonariuszka została przewieziona na SOR, będzie jej udzielona pomoc medyczna.#zgranicy #Bruzgi — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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