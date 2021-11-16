Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук

Нардеп стверджує, що втратив науковий ступінь, коли в його будинку проходив обшук

Комісія при Міністерстві освіти і науки України позбавила народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» (ОПЗЖ) Іллю Киву наукового ступеня кандидата наук. Про це Кива розповів виданню «Страна», яке потрапило під санкції РНБО.

Політик вважає, що влада виявила «черговий привід для дискредитації».

За словами Киви, комісію змусили ухвалити таке рішення, коли його будинок обшукували співробітники СБУ.

Нардеп стверджує, що обґрунтували відкликання наукового ступеня відсутністю новизни в його дисертації.

Кива сказав, що «і рішення міністерства освіти та рішення нинішнього міністра внутрішніх справ буде в законному порядку оскаржене в суді».

Раніше цього ж дня, 16 листопада, Кива залишився без нагородної зброї, яку йому подарував ексглава МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, у 2016 році тодішній очільник МВС Арсен Аваков нагородив Іллю Киву іменним пістолетом АПС калібру 9 мм.

До слова, сьогодні Кива поскаржився, що в нього забрали штани та зброю (відео).

Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).

Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.

Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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