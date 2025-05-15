Умєров очолить українську делегацію в Стамбулі

Українська делегація на переговорах з росіянами буде не в повному складі

Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, оскільки російського диктатора Володимира Путіна не буде в Стамбулі на переговорах, то ця зустріч не має особливого сенсу. Варто зазначити, що лише Путін може віддати вказівку припинити вогонь.

Однак, як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, водночас, за словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню. Посадовці залишаться у Туреччині до завтра, 16 травня.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

«Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.