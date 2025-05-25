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Зеленський пояснив, за що запровадив санкції, й анонсував нові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський пояснив, за що запровадив санкції, й анонсував нові
Президент підписав 25 травня три санкційні пакети
фото: Офіс президента

Триває робота над синхронізацією українських обмежень із санкційними режимами Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадив санкції проти осіб, причетних до фінансування РФ, а також пропагандистів і представників російських мафіозних угруповань. Як інформує «Главком», про це глава держави написав у Telegram.

«Сьогодні – кілька санкційних пакетів. Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ.

Другий пакет – це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні.

І третій санкційний пакет – проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним», – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що проводиться робота над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

Як відомо, 25 трваня президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти низки росіян. Обмеження торкнулися російських бізнесменів із кримінальною репутацією: Геннадія Петрова, Сергія Михайлова та Сергія Лалакіна. російський журналіст Денис Коротков називав Петрова «пітерським бандитом», який у 1990-ті був пов’язаний із партнерами нинішнього глави рф володимира путіна. Про Лалакіна писали, що він очолював «Подольське організоване злочинне угруповання».

Раніше повідомлялося, що Україна запровадила персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва – Олександра.

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Теги: санкції фінансування Володимир Зеленський Мотор Січ обмеження

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