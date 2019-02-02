Україна планує почати масштабну закупівлю зброї з США



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У Кабміні розповіли про плани на масштабну закупівлю американської зброї

Україна сподівається стати активним учасником американської програми «Іноземне військове фінансування»

Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, серед якого і «Джавеліни».

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє пресс-служба Кабміну.

Вона наголосила, що Україна сподівається стати активним учасником американської програми «Іноземне військове фінансування».

«Допомога США продовжує удосконалювати підготовку бойових частин Збройних сил України, їх обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Сподіваюся, що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою», – зазначила вона.

Зі свого боку, представник США в групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенант Збройних сил США Кіт Дейтон відзначив, що його команда зосереджена на допомозі Україні. Зокрема, йдеться про впровадження якісних реформ оборонного сектору.

«Я добре розумію складність умов, в яких опинилася Україна, однак не треба шукати причини, що гальмують процес перетворень у країні», – додав він.

Дейтон зазначив, що наразі важливою є наполеглива праця, аби «не зупиняючи процес реформування сектору безпеки і оборони України».