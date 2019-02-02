Україна планує почати масштабну закупівлю зброї з США
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Україна сподівається стати активним учасником американської програми «Іноземне військове фінансування»
Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, серед якого і «Джавеліни».
Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє пресс-служба Кабміну.
Вона наголосила, що Україна сподівається стати активним учасником американської програми «Іноземне військове фінансування».
«Допомога США продовжує удосконалювати підготовку бойових частин Збройних сил України, їх обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Сподіваюся, що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою», – зазначила вона.
Зі свого боку, представник США в групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенант Збройних сил США Кіт Дейтон відзначив, що його команда зосереджена на допомозі Україні. Зокрема, йдеться про впровадження якісних реформ оборонного сектору.
«Я добре розумію складність умов, в яких опинилася Україна, однак не треба шукати причини, що гальмують процес перетворень у країні», – додав він.
Дейтон зазначив, що наразі важливою є наполеглива праця, аби «не зупиняючи процес реформування сектору безпеки і оборони України».