Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови, – МЗС
Україна готова почати новий етап відносин з Молдовою під керівництвом Санду, зазначив Кулеба
Таку заяву він зробив під час онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum».
За словами міністра, Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови.
Водночас Кулеба додав, що Україна і зараз тісно співпрацює з Молдовою в рамках Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) та в рамках ініціатив Європейського союзу та НАТО.
Нагадаємо, за результатами екзитполів, Санду обійшла чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.
Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.
За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.
За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.
Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році.
Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою