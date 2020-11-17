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    Політика

    Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови, – МЗС

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    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови, – МЗС
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

    Україна готова почати новий етап відносин з Молдовою під керівництвом Санду, зазначив Кулеба

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на перемогу Майї Санду на виборах президента Молдови. Київ готовий почати новий етап відносин з Кишиневом.

    Таку заяву він зробив під час онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum».

    За словами міністра, Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови.

    Водночас Кулеба додав, що Україна і зараз тісно співпрацює з Молдовою в рамках Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) та в рамках ініціатив Європейського союзу та НАТО.

    Нагадаємо, за результатами екзитполів, Санду обійшла чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

    Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

    За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

    За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

    Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році.

    Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою

    Додон обраний президентом Молдови у 2016 році, він відомий своїми проросійськими поглядами. Термін повноважень президента Молдови – чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду президента більш ніж два терміни поспіль. За час каденції Додона Конституційний суд тричі тимчасово усував його з посади, щоб підписати необхідні закони і призначити міністрів, кандидатури яких блокував президент. 
    Теги: МЗС НАТО Молдова Україна Ігор Додон Дмитро Кулеба час Майя Санду
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