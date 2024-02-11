На кордоні з Польщею запрацює новий пункт пропуск: озвучено терміни (фото)

Будівництво КПП «Нижанковичі – Мальховичі» уже на завершальному етапі

На Львівщині завершується будівнитво міжнародного автомобільного пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховичі». Він запрацює у найближчі пів року. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовець розповів, що будівництво пункту розпочалося ще у вересні 2021 року. Зараз воно уже на завершальному етапі.

КПП «Нижанковичі – Мальховичі» фото: Максим Козицький/Facebook

Крім того, Львівська ОВА та Підкарпатське воєводство скерували до міністерств розвитку обох країн пропозиції про будівництво залізничного сполучення на КПП «Нижанковичі – Мальховичі». Зараз очікують на відповідь.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Козицький додав, що колії на дільницях «Самбір – Хирів» та «Держкордон – Старява – Хирів – Нижанковичі – Держкордон» повністю переобладнали для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень.

«Зараз розглядається питання щодо курсування на дільниці «Кросценко – Старява – Хирів – Нижанковичі – Перемишль» чотирьох регіональних міжнародних поїздів. Місткість кожного – 206 пасажирів», – сказав глава Львівської ОВА.

Нагадаємо, що вчора в Польщі завершилася акція протесту на пункті пропуску «Шегині-Медика». Рух вантажівок було відновлено.

Як відомо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинили свій протест 17 січня.

До слова, днями угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.