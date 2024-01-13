Блокування україно-румунського кордону: протестувальники висунули абсурдні вимоги

Із ініціативною групою протестувальників зустрічався прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку

Страйки у Румунії тривають із середи. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники, повідомляє румунське видання Adevarul. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Зараз вони разом із фермерами ускладнюють проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією digi24, сьогодні з ініціативною групою протестувальників зустрічався прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. І деякі вимоги його шокували, пише видання, як-от зробити паливо безкоштовним «як у Венесуелі», бо, мовляв, у Румунії теж видобувають нафту.

Серед інших вимог — звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів (ІТP), скасувати вимоги щодо зважування вантажівок, а також скасувати обов’язкове встановлення GPS, пише Stiripesurse.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чолаку на вимоги протестувальників не погодився.

Водночас румунські фермери звернулися до Мінагрополітики з проханням поліпшити систему кредитування агросектору, а також заборонити ввозити до країни українське зерно, повідомляє Adevarul.

Раніше повідомлялося, що на території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».

Також німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною.

До слова, місцева влада в польській Медиці не видала перевізникам дозвіл на страйк. Протестувальники збиралися заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» з 15 січня по 15 березня. Оскільки фермери вже припинили свій страйк на цьому КПП, поки що він залишиться відкритим для фур.