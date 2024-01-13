Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Блокування україно-румунського кордону: протестувальники висунули абсурдні вимоги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Блокування україно-румунського кордону: протестувальники висунули абсурдні вимоги
У Румунії страйки тривають із середи
фото з відкритих джерел

Із ініціативною групою протестувальників зустрічався прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку

Страйки у Румунії тривають із середи. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники, повідомляє румунське видання Adevarul. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Зараз вони разом із фермерами ускладнюють проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.

За інформацією digi24, сьогодні з ініціативною групою протестувальників зустрічався прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. І деякі вимоги його шокували, пише видання, як-от зробити паливо безкоштовним «як у Венесуелі», бо, мовляв, у Румунії теж видобувають нафту.

Серед інших вимог — звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів (ІТP), скасувати вимоги щодо зважування вантажівок, а також скасувати обов’язкове встановлення GPS, пише Stiripesurse.

Чолаку на вимоги протестувальників не погодився.

Водночас румунські фермери звернулися до Мінагрополітики з проханням поліпшити систему кредитування агросектору, а також заборонити ввозити до країни українське зерно, повідомляє Adevarul.

Раніше повідомлялося, що на території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне». 

Також німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. 

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною.

До слова, місцева влада в польській Медиці не видала перевізникам дозвіл на страйк. Протестувальники збиралися заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» з 15 січня по 15 березня. Оскільки фермери вже припинили свій страйк на цьому КПП, поки що він залишиться відкритим для фур.

Теги: міністр вантажівки Мінагрополітики зерно страхування блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меморандум про взаєморозуміння має підписати сьогодні Стамбул, що стане першою великою спільною акцією чорноморських країн
Країни НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія створюють коаліцію
11 сiчня, 08:59
Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради
Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради
11 сiчня, 10:11
Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі
Румунські фермери заблокували пункт пропуску з Україною
Сьогодні, 17:34

Події в Україні

Україна зможе повернути собі перевагу на фронті лише у 2025 році – NYT
Україна зможе повернути собі перевагу на фронті лише у 2025 році – NYT
Блокування україно-румунського кордону: протестувальники висунули абсурдні вимоги
Блокування україно-румунського кордону: протестувальники висунули абсурдні вимоги
Генштаб повідомив, де було відбито найбільше атак окупантів
Генштаб повідомив, де було відбито найбільше атак окупантів
Захисники неба показали, як збили крилату ракету під час атаки
Захисники неба показали, як збили крилату ракету під час атаки
Повітряні сили назвали найважливіші для України літаки
Повітряні сили назвали найважливіші для України літаки
Румунські фермери заблокували пункт пропуску з Україною
Румунські фермери заблокували пункт пропуску з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
29K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
27K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
23K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
15K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
14K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua