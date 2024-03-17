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Демографічна криза: Шмигаль розповів, скільки дітей має бути в кожній сім’ї

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Демографічна криза: Шмигаль розповів, скільки дітей має бути в кожній сім’ї
Шмигаль розповів, скільки держава планує виплачувати за народження першої дитини
фото: Pixabay

Прем'єр-міністр пояснив, як влада збирається мотивувати українців народжувати якомога більше дітей

В Україні склалася складна демографічна ситуація через повномасштабну війну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що загалом у кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб країна мала позитивні перспективи. Про це він сказав в етері телемарафону.

«Ми втратили величезну кількість людей. На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача – повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги», – зазначив глава парламенту.

На його думку, «загалом у кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи».

Також Шмигаль розповів, що гроші для збільшення виплат за народження дитини влада планує залучати з-за кордону, оскільки зараз «кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України». 

«Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше», – зауважив прем’єр.

Нині за народження дитини в Україні виплати становлять 41 тис. 280 грн, незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Цей показник не змінювався від 2014 року.

«Якщо новий законопроєкт приймуть – виплати родинам прив'яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що минулого року в Україні народилося 187 387 тисяч маленьких українців. 

До слова, демограф назвав три головні проблеми для України після війни.

За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександра Гладуна, через війну є загроза перетворення України на безлюдну Монголію, оскільки населення нашої країни стрімко скорочується. 

Читайте також: Демографічна катастрофа: як змінилась народжуваність в Україні від початку війни
Теги: діти демографічна криза сім'я Денис Шмигаль

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