Демографічна криза: Шмигаль розповів, скільки дітей має бути в кожній сім’ї

Прем'єр-міністр пояснив, як влада збирається мотивувати українців народжувати якомога більше дітей

В Україні склалася складна демографічна ситуація через повномасштабну війну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що загалом у кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб країна мала позитивні перспективи. Про це він сказав в етері телемарафону.

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«Ми втратили величезну кількість людей. На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача – повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги», – зазначив глава парламенту.

На його думку, «загалом у кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи».

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Також Шмигаль розповів, що гроші для збільшення виплат за народження дитини влада планує залучати з-за кордону, оскільки зараз «кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України».

«Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше», – зауважив прем’єр.

Нині за народження дитини в Україні виплати становлять 41 тис. 280 грн, незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Цей показник не змінювався від 2014 року.

«Якщо новий законопроєкт приймуть – виплати родинам прив'яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.

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Нагадаємо, що минулого року в Україні народилося 187 387 тисяч маленьких українців.

До слова, демограф назвав три головні проблеми для України після війни.

За словами заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександра Гладуна, через війну є загроза перетворення України на безлюдну Монголію, оскільки населення нашої країни стрімко скорочується.