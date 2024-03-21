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Ірландський уряд може очолити політик без вищої освіти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ірландський уряд може очолити політик без вищої освіти
Наразі конкурентів у Саймона Гарріса немає
фото: Gareth Chaney/ Collins Photo Agency

В разі обрання 37-річний Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни

Саймон Гарріс став беззаперечним фаворитом на посаду наступного прем'єр-міністра Ірландії, вступивши в боротьбу за місце Лео Варадкара, який йде у відставку. Про це пише Reuters.

Варадкар оголосив про те, що залишає посаду у середу, посилаючись на особисті та політичні причини, що спричинило внутрішню боротьбу всередині правлячої партії Fine Gael за його заміну напередодні парламентських виборів, призначених на початок 2025 року.

Гарріс, який наразі обіймає посаду міністра подальшої та вищої освіти і є найбільш відомим у країні завдяки своїй роботі на посаді міністра охорони здоров'я під час пандемії Covid-19, наразі є єдиним кандидатом, який балотується на цю посаду.

Політик є вихідцем з молодіжного крила Fine Gael і отримав публічну підтримку від багатьох членів парламентської партії.

Будь-який кандидат все ще має час до понеділка, щоб вступити в перегони, але інші кандидати, які розглядалися як можливі суперники, зокрема міністр підприємництва Саймон Ковені та міністр державних витрат Паскаль Донох'ю, вже виключили свою участь у перегонах.

В разі обрання 37-річний Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни, перевершивши Варадкара, якому було 38 років, коли його вперше призначили на посаду у 2017 році.

Політик є одним з найвідоміших міністрів уряду Ірландії, має 92 тис. підписників у TikTok і 1,8 млн вподобань за відео, які час від часу порушують незручні питання. Він вивчав журналістику та французьку мову в Дублінському технологічному інституті, однак кинув навчання на першому курсі і вирішив зробити кар'єру в політиці лише через кілька років після того, як став достатньо дорослим, щоб мати право голосу.

Нагадаємо, в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України.

До слова, влада Ірландії продовжує будувати житло для українських біженців. У графстві Роскоммон планують встановити модульні будинки для майже 700 українців. Нове житло з'явиться у трьох містах

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Теги: прем’єр-міністр уряд освіта політика

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