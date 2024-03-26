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ДПСУ попередила про нові черги на польсько-українському кордоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДПСУ попередила про нові черги на польсько-українському кордоні
Прикордонники попередили про черги на польсько-українському кордоні напередодні великодніх свят
фото з відкритих джерел

Для перетину кордону подорожні найчастіше обирають пункти пропуску «Краківець» та «Шегині»

Держприкордонслужба попередила українців про черги на польсько-українському кордоні напередодні великодніх свят. За останні дні пасажиропотік зріс на 8000 осіб. Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

Відомство нагадало, що для перетину кордону легковиками та автобусами подорожні найчастіше обирають пункти пропуску «Краківець» та «Шегині». Це призводить до того, що на вказаних пунктах пропуску спостерігається накопичення транспорту.

Водночас прикордонники фіксують черги і на в’їзд в Україну.

Найменша динаміка руху спостерігається у:

  • «Смільниці»;
  • «Грушеві»;
  • «Раві-Руській»;
  • «Угриневі».

«З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону», – сказано у повідомленні.

Зауважимо, що цього року католики святкують Великдень 31 березня.

Нагадаємо, за березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

До слова, польські протестувальники вдень у середу, 20 березня, розпочали блокування руху пасажирських автобусів у пункті пропуску «Медика – Шегині».

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Теги: Держприкордонслужба прикордонники черга кордон Польща

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