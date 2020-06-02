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    Політика

    Україна в ООН б'є на сполох. Доля 4900 сиріт у Криму невідома

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    Доля понад 4 тисяч дітей-сиріт із Криму досі невідома - Україна в ООН б'є на сполох. Доля 4900 сиріт у Криму невідома
    Доля понад 4 тисяч дітей-сиріт із Криму досі невідома

    До окупації 2014 року у Криму було 4900 сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

    Доля 4900 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, з Криму залишається невідомою після анексії півострова Росією.

    Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН в Facebook.

    «До окупації 2014 року у Криму було 4900 сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З того часу їх доля залишається невідомою», - йдеться в повідомленні.

    Постійне представництво України при ООН закликало Росію вжити всіх необхідних заходів для забезпечення прав тих дітей, в тому числі не допустити їх незаконного переведення за межами української території.

    До слова, правоохоронці фіксують численні випадки вербування дітей проросійськими бойовиками на Донбасі, що порушує закони ведення війни. Українські суди винесли вирок вже 29 неповнолітнім українцям за участь у війні на Донбасі на боці окупантів.

    Крим діти ООН Дня захисту дітей Україна піклування
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