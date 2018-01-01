Україна відповіла на закиди Росії щодо закону про реінтеграцію Донбасу

Речник МЗС заявила, що Україна віддана Міським домовленостям

Україна і надалі віддана Міським домовленостям і її дії спрямовані на досягнення миру на окупованій території Донбасу. Такою була відповідь речниці Міністерства закордонних справ України Мар’яни Беци на заяву російського зовнішньополітичного відомства щодо вступу в дію закону про реінтеграцію Донбасу. За її словами, Україна віддана Мінським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Речник МЗС заявила, що Україна віддана Міським домовленостям

Україна і надалі віддана Міським домовленостям і її дії спрямовані на досягнення миру на окупованій території Донбасу. Такою була відповідь речниці Міністерства закордонних справ України Мар’яни Беци на заяву російського зовнішньополітичного відомства щодо вступу в дію закону про реінтеграцію Донбасу.

За її словами, Україна віддана Мінським домовленостям. У свою чергу, Росія має забрати свої війська, техніку з території України і припинити агресію.

«Україна прагне миру, а РФ хоче війни, збройна агресія проти України триває 4 роки в порушення міжнародного права та Мінську», - зауважила Беца у Twitter.

Раніше сьогодні міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою після вступу в дію українського закону про реінтеграцію Донбасу. Російське зовнішньополітичне відомство впевнене, що Порошенко «підписав вирок мінському «Комплексу заходів» і заявило про можливість військового загострення на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який називають законом про реінтеграцію Донбасу, офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України «Голос України» від 23 лютого.

Читайте також матеріали:

Кінець АТО? Рада придумала, як повернути Донбас

Реінтеграція чи узурпація. Що збираються ухвалити депутати?