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Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна – Зеленський
500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України»
фото: Офіс президента України

Зеленський: Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей

Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X.

«Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 тисяч людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

«Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей», – підсумував він. 

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 15 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відправлятиме у Сирію продукти, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні.  «Обов’язково підтримаємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру», – додав глава держави.

Як повідомлялося, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

До слова, понад 25 тис. громадян Сирії повернулися додому з Туреччини після повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам». Туреччина, яка стала домівкою для майже трьох мільйонів сирійських біженців, перебуває в тісному контакті з новими лідерами Сирії й зараз зосереджується на добровільному поверненні сирійців, сподіваючись, що зміна влади в Дамаску дозволить багатьом з них повернутися додому.

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Теги: Володимир Зеленський гуманітарна допомога Сирія Україна

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