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Український боксер Богачук здобув перемогу перед боєм Усика та Ф’юрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Український боксер Богачук здобув перемогу перед боєм Усика та Ф’юрі
Сергій Богачук здобув IBF Continental у першій середній вазі у поєдинку з британцем Ішмаелем Девісом
фото: Reuters

Богачук захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі та виборов пояс IBF Continental

Український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental. Бій завершився технічним нокаутом у другій половині поєдинку, коли українець перевершив суперника.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочався грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття». Букмекери віддають перевагу саме українцю Олександру Усику.

Вже український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також повідомлялося, що українець Олександр Усик вже прибув на арену для бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. У руках боксера той самий іграшковий віслючок від доньки, який приносить йому удачу.

Раніше президент України Володимир Зеленський поспілкувався із чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком напередодні поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

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Теги: Саудівська Аравія Велика Британія Україна спорт бокс

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