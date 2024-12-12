Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені

Вже відомо про 22 поранених

Уночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів тіло жінки

Внаслідок ворожого удару по Возесенівскому району Запоріжжя 10 грудня вже шестеро загиблих. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

«Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі», – йдеться в повідомленні.

Таким чином кількість загиблих зросла до десяти. 22 людини поранені.

Під завалами залишається ще одна людина.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю.

Також росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

6 грудня РФ вдарила по Запоріжжю авіабомбами. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.