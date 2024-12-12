Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені
Вже відомо про 22 поранених
фото: Запорізька ОВА

Уночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів тіло жінки

Внаслідок ворожого удару по Возесенівскому району Запоріжжя 10 грудня вже шестеро загиблих. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

«Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі», – йдеться в повідомленні.

Таким чином кількість загиблих зросла до десяти. 22 людини поранені.

Під завалами залишається ще одна людина.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю.

Також росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

6 грудня РФ вдарила по Запоріжжю авіабомбами. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Читайте також:

Теги: Україна ракетна атака росія Запоріжжя війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото ілюстративне
З 1 грудня нових працівників можна бронювати від мобілізації одразу, проте є умова
29 листопада, 19:17
11 листопада Росіяни підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища
Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки
12 листопада, 16:48
«Решетилівка» вилетіла з Кубка Виклику, програвши бельгійцям обидва матчі з рахунком 0:3
Двоє гравців «Решетилівки» не повернулись в Україну після матчу в Бельгії
21 листопада, 17:51
Рейтинг неангломовних країн, які найкраще знають англійську
Складено рейтинг країн, які найкраще говорять англійською: українці покращили результат
19 листопада, 07:48
Українці частіше стали використовувати дистанційні судові послуги
Попит на розгляд дистанційних судових справ в Україні значно зріс – Вища рада правосуддя
20 листопада, 05:50
У Києві та області лунають вибухи: працює ППО
У Києві та області лунають вибухи: працює ППО
26 листопада, 01:26
Фрідріх Мерц підкреслив важливість нарощування обороноздатності Німеччини і Європи
Кандидат на посаду канцлера Німеччини зробив заяву щодо перемоги України
5 грудня, 08:22
Головні новини ночі проти 11 грудня
Порятунок жінок з-під завалів у Запоріжжі, поразка «Шахтаря», вибухи у Росії: головне за ніч
Вчора, 06:15
Орбан писав, що його країна запропонувала Україні оголосити режим припинення вогню на Різдво
Орбан заявив, що Зеленський відмовився від перемир'я на Різдво. Реакція Офісу президента
Вчора, 21:03

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
Наступ на Покровськ приносить росіянам величезні втрати – ISW
Наступ на Покровськ приносить росіянам величезні втрати – ISW
Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені
Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені
Вибух у житловому будинку в Києві, атака БпЛА на полк спецназу у Грозному: головне за ніч
Вибух у житловому будинку в Києві, атака БпЛА на полк спецназу у Грозному: головне за ніч
Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW
Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
58K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
34K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
29K
Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua