«Укренерго» оновило графіки відключення: вимикатимуть чотири черги одночасно

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

«Укренерго » просить не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком

У четвер, 28 листопада, до кінця доби застосовуватимуться чотири черги відключень у графіках одночасно. Про це повідомляє НЕК «Укренерго» уTelegram.

«Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно. Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

«Укренерго » просить не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження енергооб'єктів під час ракетної атаки РФ сьогодні, 28 листопада. до кінця доби застосовуватимуться три черги відключень одночасно.

Раніше повідомлялося, що українці повертаються до графіків погодинних відключень, оскільки «Укренерго» скасувало аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.