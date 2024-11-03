Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У білоруській тюрмі помер 22-річний політв'язень, який виступав проти Лукашенка

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У білоруській тюрмі помер 22-річний політв'язень, який виступав проти Лукашенка
У Білорусі помер політв'язень
фото з відкритих джерел

В Білорусі у в'язниці помер хлопець, якого раніше судили за «екстремістську» діяльність

У Білорусі помер Дмитро Шлетгауер, уродженець Росії, який відбував 12-річний термін за шпигунство та «сприяння екстремістській діяльності». Він став сьомим інакодумцем, що загинув у в'язниці з моменту, коли в 2020 році режим Олександра Лукашенка розпочав жорстокі та масштабні репресії проти опозиції. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна», на який посилається AP.

За інформацією «Весни», засновник якої, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький, також перебуває в ув'язненні, білоруська влада відмовилася повідомити причину смерті Шлетгауера, яка сталася 11 жовтня, але стала відомою лише нещодавно.

Правозахисні організації повідомляють, що в країні наразі знаходиться близько 1300 політичних в'язнів, і багатьом із них відмовляють у необхідній медичній допомозі та можливості спілкування з родичами.

У «Весні» зазначають, що Шлетгауер став батьком під час перебування під вартою. Громадянин Росії, який отримав посвідку на проживання в Білорусі в 2018 році, до арешту працював на полімерному заводі.

Лідер опозиції у вигнанні Світлана Тихановська, чоловік якої Сергій Тихановський відбуває 19,5-річний термін у Білорусі, закликала до незалежного розслідування смерті Шлетгауера та заявила, що міжнародним експертам слід дозволити відвідувати в'язниці країни.

Раніше стало відомомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція та її «куратори» нібито готують переворот у країні, планують захопити Кобринський район, оголосити нову владу та звернутися до НАТО щодо введення військ.

До слова, Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Раніше білоруське міноборони призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області неподалік від кордону з Україною. 

Читайте також:

Теги: прикордонники Білорусь росія Олександр Лукашенко будівництво військові навчання військові переворот репресії навчання розслідування президент чоловік опозиція влада весна Андрій Демченко Світлана Тихановська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соратник Трампа порадив Україні пвідмовитися від своїх територій в обмін на мир
Території в обмін на мир. Кандидат у віцепрезиденти США зробив скандальну заяву про Україну
26 жовтня, 15:06
G7 гарантуватиме Києву кредит у розмірі $50 млрд, отриманих від заморожених російських активів
G7 планує залишити активи РФ замороженими після закінчення війни – Nikkei
22 жовтня, 15:52
За словами Остіна, США продовжуватимуть надавати безпекову підтримку в межах чинної оборонної угоди між нашими країнами
Зеленський розповів деталі зустрічі з главою Пентагону (відео)
21 жовтня, 17:12
В Токіо невідомий кинув запалювальну суміш в будівлю партії
У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»
19 жовтня, 06:56
Туреччина вирішила ввести антидемпінгові мита на сталь
Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь
16 жовтня, 12:35
Камала Гарріс випереджає Трампа після опитування
Нове соцопитування у США: Гарріс випереджає Трампа
16 жовтня, 06:12
США допоможуть Ізраїлю відбивати повітряні атаки
США передадуть Ізраїлю системи протиракетної оборони
12 жовтня, 22:58
Фіцо підкреслив, що хотів би подякувати визволителям у Москві
Фіцо заявив, що відвідає Москву наступного року
7 жовтня, 05:30
У цьому місті розташований один із найбільш довгих проспектів у світі – Соборний, що дорівнює 10800 м
Індустріальний гігант та колиска козацтва. Запоріжжя відзначає день міста
5 жовтня, 09:30

Соціум

У Нью-Йорку вручили «Орден Св'ятого Пантелеймона» за допомогу Україні
У Нью-Йорку вручили «Орден Св'ятого Пантелеймона» за допомогу Україні
У білоруській тюрмі помер 22-річний політв'язень, який виступав проти Лукашенка
У білоруській тюрмі помер 22-річний політв'язень, який виступав проти Лукашенка
Робот дістав зразок радіоактивного палива з реактора АЕС Фукусіма
Робот дістав зразок радіоактивного палива з реактора АЕС Фукусіма
Не від виборів у США. Туск назвав, від кого залежить майбутнє Європи
Не від виборів у США. Туск назвав, від кого залежить майбутнє Європи
В Естонії вирує буревій. Знеструмлено кілька тисяч домогосподарств
В Естонії вирує буревій. Знеструмлено кілька тисяч домогосподарств
Президент Чехії дозволив кільком десяткам громадян долучитися до ЗСУ
Президент Чехії дозволив кільком десяткам громадян долучитися до ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
40K
Ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024
3651
Окупанти відступили після удару ЗСУ на Запоріжжі – партизани «АТЕШ»
3574
В Австралії помер найбільший у світі крокодил, який жив у неволі
2682
Брюссель: на заході, присвяченому ЗСУ, сталася диверсія (відео)

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:19
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада
Вчора, 06:00
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua