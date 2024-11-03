У білоруській тюрмі помер 22-річний політв'язень, який виступав проти Лукашенка

В Білорусі у в'язниці помер хлопець, якого раніше судили за «екстремістську» діяльність

У Білорусі помер Дмитро Шлетгауер, уродженець Росії, який відбував 12-річний термін за шпигунство та «сприяння екстремістській діяльності». Він став сьомим інакодумцем, що загинув у в'язниці з моменту, коли в 2020 році режим Олександра Лукашенка розпочав жорстокі та масштабні репресії проти опозиції. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна», на який посилається AP.

За інформацією «Весни», засновник якої, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький, також перебуває в ув'язненні, білоруська влада відмовилася повідомити причину смерті Шлетгауера, яка сталася 11 жовтня, але стала відомою лише нещодавно.

Правозахисні організації повідомляють, що в країні наразі знаходиться близько 1300 політичних в'язнів, і багатьом із них відмовляють у необхідній медичній допомозі та можливості спілкування з родичами.

У «Весні» зазначають, що Шлетгауер став батьком під час перебування під вартою. Громадянин Росії, який отримав посвідку на проживання в Білорусі в 2018 році, до арешту працював на полімерному заводі.

Лідер опозиції у вигнанні Світлана Тихановська, чоловік якої Сергій Тихановський відбуває 19,5-річний термін у Білорусі, закликала до незалежного розслідування смерті Шлетгауера та заявила, що міжнародним експертам слід дозволити відвідувати в'язниці країни.

Раніше стало відомомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція та її «куратори» нібито готують переворот у країні, планують захопити Кобринський район, оголосити нову владу та звернутися до НАТО щодо введення військ.

До слова, Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Раніше білоруське міноборони призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області неподалік від кордону з Україною.