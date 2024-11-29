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Грузинський посол подав у відставку на тлі протестів проти влади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Грузинський посол подав у відставку на тлі протестів проти влади
Бердзенішвілі заявив, що грузинська влада зірвала євроінтеграції
фото з відкритих джерел

Грузинський дипломат підтримав протестувальників

Посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни. Про це Бердзенішвілі написав у X.

Бердзенішвілі відзначив, що протягом двох десятків років дипломатичної діяльності разом із колегами активно брав участь у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції Грузії.

«Наші невтомні зусилля не повинні бути підірвані або скомпрометовані жодним чином», – написав Бердзенішвілі.

Свій допис дипломат закінчив хештегом, яким підтримав протестувальників та висловив протест проти насильства.

Отар Бердзенішвілі опублікував допис, у якому повідомив про свою відставку
Отар Бердзенішвілі опублікував допис, у якому повідомив про свою відставку
фото: X/Отар Бердзенішвілі

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Сьогодні близько 7:00 поліція остаточно зачистила Руставелі і відтіснила учасників акції до площі Першої Республіки, пише місце медіа Paper Kartuli. Це супроводжувалося жорсткими затриманнями та насильницькими діями з боку поліції.

Згодом, МВС Грузії звітувало, що 43 людей затримали під час акції протесту, а серед постраждалих – 32 співробітники поліції. Водночас невідомо, скільки постраждалих серед протестувальників. ЗМІ повідомляють, що загалом на акції постраждали близько 15 журналістів.

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фото: Paper Kartuli, Эхо Кавказа

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

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Теги: Грузія посол дипломатія протест євроінтеграція

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