Вибори в Грузії. Географія про яку українці нічого не хочуть знати
«Грузія під контролем Росії ставить Вірменію в географічний тупик і не залишить їй шансів вирватися від Росії»
Для росіян Грузія найважливіша частина транспортного коридору Північ-Південь (Росія (північ) – Закавказзя-Іран-Індія-Шрі Ланка).
Без Грузії у росіян не вийде нічого блокувати і бикувати. А це базовий вплив на Індію, між іншим.
Плюс це частковий контроль Азербайджану і Туреччни, бо, до прикладу, нафтопровід Баку-Джейхан іде через Грузію. І взагалі, Грузія багато чого може псувати цьому альянсу.
Ще важливо: Грузія під контролем Росії ставить Вірменію в географічний тупик і не залишить їй шансів вирватися від Росії.
Це все я до того, щоб ми не примітивізували російсько-грузинські стосунки.
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