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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Вибори в Грузії. Географія про яку українці нічого не хочуть знати

glavcom.ua
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«Без Грузії у росіян не вийде нічого блокувати»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Грузія під контролем Росії ставить Вірменію в географічний тупик і не залишить їй шансів вирватися від Росії»

Для росіян Грузія найважливіша частина транспортного коридору Північ-Південь (Росія (північ) – Закавказзя-Іран-Індія-Шрі Ланка).

Без Грузії у росіян не вийде нічого блокувати і бикувати. А це базовий вплив на Індію, між іншим.

Плюс це частковий контроль Азербайджану і Туреччни, бо, до прикладу, нафтопровід Баку-Джейхан іде через Грузію. І взагалі, Грузія багато чого може псувати цьому альянсу.

Ще важливо: Грузія під контролем Росії ставить Вірменію в географічний тупик і не залишить їй шансів вирватися від Росії.

Це все я до того, щоб ми не примітивізували російсько-грузинські стосунки.

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Джерело
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Теги: росія Грузія Індія

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