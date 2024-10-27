Вибори в Грузії. Географія про яку українці нічого не хочуть знати

«Без Грузії у росіян не вийде нічого блокувати»

«Грузія під контролем Росії ставить Вірменію в географічний тупик і не залишить їй шансів вирватися від Росії»

Для росіян Грузія найважливіша частина транспортного коридору Північ-Південь (Росія (північ) – Закавказзя-Іран-Індія-Шрі Ланка).

Без Грузії у росіян не вийде нічого блокувати і бикувати. А це базовий вплив на Індію, між іншим.

Плюс це частковий контроль Азербайджану і Туреччни, бо, до прикладу, нафтопровід Баку-Джейхан іде через Грузію. І взагалі, Грузія багато чого може псувати цьому альянсу.

Ще важливо: Грузія під контролем Росії ставить Вірменію в географічний тупик і не залишить їй шансів вирватися від Росії.

Це все я до того, щоб ми не примітивізували російсько-грузинські стосунки.