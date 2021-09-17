Вибори у Росії: на дільниці з жителями ОРДЛО не пустили спостерігачів

Самі ж росіяни масово відмовляються йти на вибори

Самі ж росіяни масово відмовляються йти на вибори

Спостерігачів взагалі не пустили на прикордонні території Ростовської області, де організовано голосують жителі окупованого Донбасу

На виборах до Державної думи РФ не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Йдеться про дільниці в Ростовській області, пише «Нова газета».

Повідомляється, що спостерігачів взагалі не пустили на прикордонні території Ростовської області, де організовано голосують жителі окупованого Донбасу. Це пояснюється конфліктом російського закону про вибори із законодавством про прикордонні зони. В одному з таких районів – Тарасівському – явка склала 30% вже до 12:00

Зазначимо, що сьогодні вранці для голосування на території Росії розпочалося масове підвезення жителів ОРДЛО на автобусах.

Напередодні бойовики самопроголошеної «республіки» на окупованій Росією частині Донбасу хочуть запустити безкоштовні залізничні перевезення. Це зробили для того, щоб жителі окупованих територій голосували на російських виборах до Держдуми.

До речі, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.

Читайте також:



