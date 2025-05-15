Троє членів Конгресу США заснули під час багатогодинних засідань

Три члени палати представників США заснули на засіданнях комітетів конгресу



Троє американських конгресменів заснули під час багатогодинних засідань у комітетах Палати представників. Як повідомляє «Главком», про це повідомляє телеканал Fox News.

«Під час слухань Комітету, що тривали всю ніч, конгресмена Блейка Мура розбудила конгресменка Мішель Фішбах, щоб проголосувати. Двоє інших законодавців, представниці Ян Шаковскі та Деббі Дінгелл, задрімали під час 20-годинного засідання Комітету Палати представників», – пишуть журналісти.

It's 4:57am ET ... there's another vote during the House Ways and Means markup ... and they have to wake Rep. Blake Moore pic.twitter.com/Z2XlhiMtve — Howard Mortman (@HowardMortman) May 14, 2025

Члени Палати представників 71-річна Деббі Дінгелл та 80-річна Джен Шаковські заснули на засіданні комітету з енергетики та торгівлі.

Колегам Мура довелося будити його під час голосування. Відповідне засідання почалося близько 14.30 (за місцевим часом), Мура ж розбудили близько 5-ї ранку – і то для того, щоб проголосувати за поправки. На відеозаписі видно, як Мур міцно спав у своєму кріслі, коли його покликали проголосувати за поправку.

Been up for 31 hours straight fighting Republicans trying to gut Medicaid.



Closed my eyes to think about an America where everyone has access to quality, affordable health care. https://t.co/gj8gttmX1X — Rep. Debbie Dingell (@RepDebDingell) May 14, 2025

Дінгелл на своє виправдання заявила, що не спала більше ніж 30 годин, борючись проти спроб республіканців зменшити виділення коштів медстрахування Medicaid. За її словами, вона заплющила очі, щоб подумати про Америку. «Закрила очі, щоб подумати про Америку, де кожен має доступ до якісного та доступного медичного обслуговування», – написала Дінгелл у соцмережі Х.

Джен Шаковскі заснула просто під час роботи

Джен Шаковські також опублікувала коментар, написавши: «Ми на 25-й годині нашого марафону, де ми з колегами боремося цілий день і ніч, щоб захистити доступ до медичного обслуговування для всіх американців».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня 2025 року в Гаазі. Як розповіли дипломатичні джерела в Альянсі, запрошення на участь у саміті були надіслані лише чотирьом азійським партнерам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.