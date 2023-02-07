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Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі
Митрополит Білоцерківський Євстратій розповів про особливості переходу церкви на новий календар
фото: uapc.te.ua

На сприйняття в Єрусалимі календарної реформи знадобилося майже два століття, а Україна лише на початку цього шляху

З 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Втім далеко не всім такі зміни прийшлись до душі. Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook  спробував розвінчати аргументи проти  календарної реформи. 

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«Перший аргумент проти – сам факт того, що в Єрусалимі тримаються старого календаря. Раз там так роблять – то вони «щось знають», чи їхня традиція «більш давня». Насправді, причина зовсім інша та цілком прозаїчна. Зветься вона «статус-кво», або усталений за попередні століття порядок використання святих місць загалом і храму Воскресіння та Гробу Господнього зокрема», – пояснює Зоря. 
Статус-кво склався на основі календарної різниці, яка виникла ще у 16 ст. 

У випадку, якщо Єрусалимський Патріархат прийме новоюліанський календар, як це зробили всі сусідні церкви і всі церкви грецької традиції – виникне проблема зміни статус-кво, коли треба буде наново визначати, коли і як використовувати святі місця в свята, які випадають одночасно. «Зміна статус-кво – це революція. А революції не хоче ніхто», – пояснює позицію церков священнослужитель. Тому, за його словами, календар і залишається незмінним.

Другий аргумент, який не рідко наводять віряни, стосується сходження благодатного вогню, що відбувається за юліанським календарем, тому він правильний». Митрополит Білоцерківський пояснив, що календарна реформа не торкається дати обчислення Великодня (і Великої суботи перед ним), тому і за «старим», і за «новим» стилем – це буде один і той самий день.

За його словами, всі ці протиріччя пов’язані з Єрусалимською церквою. Цікаво, що  за  словами митрополита, на сприйняття в Єрусалимі календарної реформи знадобилося майже 2 століття. Адже вона останньою перейшла на окреме святкування Різдва Христового 25 грудня, ще в середині 6 століття тримаючись більш давнього звичаю святкувати Різдво Христове і Богоявлення в один день, 6 січня.  

Православна церква України у травні збереться на архієрейський собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу.  Є всі аргументи та підстави ухвалити позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. 

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Теги: церква реформа свята Facebook традиції стиль революція

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