Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко викрила обман Безуглої

«СБУ підтвердила, що пані Мар’яна Безугла безбожно бреше Верховній Раді»

Співголова фракції «Європейська Солідарність», народна депутатка Ірина Геращенко публічно звинуватила у брехні депутатку фракції «Слуга народу» Мар’яну Безуглу, яка під час голосування за відставку нардепа Рената Кузьміна заперечила наявність у нього доступу до держтаємниці. Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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«СБУ підтвердила, що пані Мар’яна Безугла безбожно бреше Верховній Раді і суспільству. І це дуже погано», – написала Геращенко і продемонструвала листа від СБУ.

За її словами, під час розгляду питання про позбавлення Ріната Кузьміна депутатських повноважень, на зауваження депутатки, що він був членом тимчасової слідчої комісії (ТСК) по вагнерівцям і мав допуск до державної таємниці та знав деталі роботи спецслужб, пані Безугла заявила, що в Кузьміна не було доступу до держтаємниці.

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Втім, із відповіді на запит Геращенко до СБУ випливає, що з вересня 2021 року громадянин РФ Ренат Кузьмін отримав доступ до держтаємниці, підставою було його делегування в ТСК по вагнерівцям.

«Я не знаю, навіщо пані Безугла говорить неправду, особливо в такій чутливій темі як ТСК по вагнерівцям, робота спецслужб і злив інфо про це відвертим зрадникам та колаборантам», – написала співголова фракції «Європейська Солідарність».

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.