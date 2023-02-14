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Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко викрила обман Безуглої

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко викрила обман Безуглої
Кузьмін мав допуск до державної таємниці та знав деталі роботи спецслужб
фото з відкритих джерел

«СБУ підтвердила, що пані Мар’яна Безугла безбожно бреше Верховній Раді»

Співголова фракції «Європейська Солідарність», народна депутатка Ірина Геращенко публічно звинуватила у брехні депутатку фракції «Слуга народу»  Мар’яну Безуглу, яка під час голосування за відставку нардепа Рената Кузьміна заперечила наявність у нього доступу до держтаємниці. Про це Геращенко написала на своїй сторінці  у Facebook.

«СБУ підтвердила, що пані Мар’яна Безугла безбожно бреше Верховній Раді і суспільству. І це дуже погано», – написала Геращенко і продемонструвала листа від СБУ.

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За її словами, під час розгляду питання про позбавлення Ріната Кузьміна депутатських повноважень, на зауваження депутатки, що він був членом тимчасової слідчої комісії (ТСК) по вагнерівцям і мав допуск до державної таємниці та знав деталі роботи спецслужб, пані Безугла заявила, що в Кузьміна не було доступу до держтаємниці.

Втім, із відповіді на запит Геращенко до СБУ випливає, що з вересня 2021 року громадянин РФ Ренат Кузьмін отримав доступ до держтаємниці, підставою було його делегування в ТСК по вагнерівцям.

«Я не знаю, навіщо пані Безугла говорить неправду, особливо в такій чутливій темі як ТСК по вагнерівцям, робота спецслужб і злив інфо про це відвертим зрадникам та колаборантам», – написала співголова фракції «Європейська Солідарність». 

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

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Теги: Верховна Рада Європейська солідарність Ірина Геращенко скандал Facebook робота Ренат Кузьмін Мар’яна Безугла відео

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