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    Українська влада не здатна подолати наслідки російської пропаганди на Донбасі — МІП

    Україна повинна надати окупованому Донбасу альтернативні канали комунікації
    Наслідки російської пропаганди в Донецькій і Луганській областях неможливо викорінити повністю. Про це на презентації доповіді ГО «Аналітичний центр» про стан інформаційного простору Донецької області заявила перший заступник глави Міністерства інформаційної політики Еміне Джапарова, передає РБК-Україна. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 18:47
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    Україна повинна надати окупованому Донбасу альтернативні канали комунікації

    Наслідки російської пропаганди в Донецькій і Луганській областях неможливо викорінити повністю. Про це на презентації доповіді ГО «Аналітичний центр» про стан інформаційного простору Донецької області заявила перший заступник глави Міністерства інформаційної політики Еміне Джапарова, передає РБК-Україна.

    «Мені здається, що абсолютно викорінити результати пропаганди РФ в Донецькій і Луганській областях неможливо. Ми живемо в умовах, як в гастрономі: ми заходимо в магазин і перед нами є не один вид шоколаду, а 150 видів шоколаду. Є дуже багато каналів комунікації і люди вибирають, що дивитися, читати, слухати... Наше завдання як держави — дати альтернативу», — зазначила Джапарова.

    Раніше повідомлялося, що кремлівська пропаганда зараз небезпечніша, ніж за часів Холодної війни.

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