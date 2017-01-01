Українська влада не здатна подолати наслідки російської пропаганди на Донбасі — МІП

Україна повинна надати окупованому Донбасу альтернативні канали комунікації

Наслідки російської пропаганди в Донецькій і Луганській областях неможливо викорінити повністю. Про це на презентації доповіді ГО «Аналітичний центр» про стан інформаційного простору Донецької області заявила перший заступник глави Міністерства інформаційної політики Еміне Джапарова, передає РБК-Україна. [READ_MORE]



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Україна повинна надати окупованому Донбасу альтернативні канали комунікації

Наслідки російської пропаганди в Донецькій і Луганській областях неможливо викорінити повністю. Про це на презентації доповіді ГО «Аналітичний центр» про стан інформаційного простору Донецької області заявила перший заступник глави Міністерства інформаційної політики Еміне Джапарова, передає РБК-Україна.

«Мені здається, що абсолютно викорінити результати пропаганди РФ в Донецькій і Луганській областях неможливо. Ми живемо в умовах, як в гастрономі: ми заходимо в магазин і перед нами є не один вид шоколаду, а 150 видів шоколаду. Є дуже багато каналів комунікації і люди вибирають, що дивитися, читати, слухати... Наше завдання як держави — дати альтернативу», — зазначила Джапарова.

Раніше повідомлялося, що кремлівська пропаганда зараз небезпечніша, ніж за часів Холодної війни.