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    Українські миротворці повертаються з Ліберії

    Повернення миротворців відбувається у зв’язку із завершенням миротворчої операції
    Представництво України при ООН заявляє, що 80 українських військових 10 лютого повертаються в Україну з Ліберії у зв’язку із завершенням миротворчої операції. «У зв’язку із завершенням миротворчої операції 80 військовослужбовців українського вертолітного загону сьогодні вертаються з Ліберії в Україні», – повідомляє
    • Сьогодні, 12:47
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    Повернення миротворців відбувається у зв’язку із завершенням миротворчої операції

    Представництво України при ООН заявляє, що 80 українських військових 10 лютого повертаються в Україну з Ліберії у зв’язку із завершенням миротворчої операції.

    «У зв’язку із завершенням миротворчої операції 80 військовослужбовців українського вертолітного загону сьогодні вертаються з Ліберії в Україні», – повідомляє представництво у своєму Twitter.

    Повідомляється, що ще 25 людей і три вертольоти Мі-8 повернуться в Україну наступного тижня.

    Україна з липня 1992 року Україна бере участь в миротворчій діяльності ООН.

    За даними представництва, 539 «блакитних шоломів» (489 військовослужбовців і 50 поліцейських) представляють Україну в семи операціях ООН з підтримання миру, місія в Ліберії – 185 людей.

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