Українські миротворці повертаються з Ліберії

Повернення миротворців відбувається у зв’язку із завершенням миротворчої операції

Представництво України при ООН заявляє, що 80 українських військових 10 лютого повертаються в Україну з Ліберії у зв’язку із завершенням миротворчої операції. «У зв’язку із завершенням миротворчої операції 80 військовослужбовців українського вертолітного загону сьогодні вертаються з Ліберії в Україні», – повідомляє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повернення миротворців відбувається у зв’язку із завершенням миротворчої операції

Представництво України при ООН заявляє, що 80 українських військових 10 лютого повертаються в Україну з Ліберії у зв’язку із завершенням миротворчої операції.

«У зв’язку із завершенням миротворчої операції 80 військовослужбовців українського вертолітного загону сьогодні вертаються з Ліберії в Україні», – повідомляє представництво у своєму Twitter.

Повідомляється, що ще 25 людей і три вертольоти Мі-8 повернуться в Україну наступного тижня.

Україна з липня 1992 року Україна бере участь в миротворчій діяльності ООН.

За даними представництва, 539 «блакитних шоломів» (489 військовослужбовців і 50 поліцейських) представляють Україну в семи операціях ООН з підтримання миру, місія в Ліберії – 185 людей.