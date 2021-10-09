Кива у ефірі російських ЗМІ розповів, що скоро у Європарламенті ходитимуть ведмеді

Нардеп відреагував на критику, яка посипалася на нього через привітання Путіну

Після скандалу з привітанням президента країни-агресора українського нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву знову помітили в ефірі пропагандистського шоу в Росії. Відео фрагменту виступу Киви у Telegram опублікував блогер Анатолій Штірліц.

Кремлівська пропагандистка Скабєєва поцікавилася реакцією Киви на критику українців, із якою він зіткнувся після того, як привітав Путіна з днем народження. Вона також зауважила, що у Службі безпеки України заявили – якщо правоохоронці не зацікавляться після цієї заяви Кивою, то його покарає громадськість.

Кива ж відповів, що це звичайнісінький інформаційний вкид про якесь покарання.

«Я сказав, що я привітав людину, лідера нації нашого стратегічного партнера, і моя позиція – це позиція мільйонів українців. От і все. А те, що багато хто думає, але не може собі цього дозволити, так це питання присутності я***ць взагалі у кого-небудь у цій країні. Ось така історія. Цього року привітав один Кива, наступного року вітатиме вся Верховна Рада, – відповів Кива.

Скабєєва намагалася перервати виступ нардепа, однак він продовжив:

«Я не здивуюся, якщо в наступному році в Європарламенті будуть ходити ведмеді і європарламентарі…», – продовжив Кива, але після слів про «ведмедів» Скабєєва його зупинила та перервала ефір.

Нагадаємо, Верховна Рада привітала Путіна з днем народження відомою піснею (відео).