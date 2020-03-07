«Ми теж любимо Висоцького»: ФБР шукає російськомовних інформаторів у соцмережах



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Одне з оголошень ФБР супроводжується фотографією Гліба Жеглова - персонажа культового радянського фільму «Місце зустрічі змінити не можна», роль якого виконав Володимир Висоцький

Оголошення з фотографією Висоцького в образі Гліба Жеглова супроводжується підписом російською: «Місце зустрічі змінити не можна. Нам є про що поговорити. Ми теж любимо Висоцького»

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розмістило у соцмережах Facebook та Instagram оголошення російською мовою з пропозицією про співпрацю для російськомовних інформаторів.

Про це пише «Голос Америки».

Одне з оголошень ФБР супроводжується фотографією Гліба Жеглова - персонажа культового радянського фільму «Місце зустрічі змінити не можна», роль якого виконав Володимир Висоцький. Інформація про оголошення розміщена у бібліотеці реклами офіційної сторінки ФБР, посилання веде на офіційний сайт бюро.

Згідно з інформацією, опублікованою у бібліотеці реклами, оголошення було розміщено 24 лютого.

«Інформація, яка надається ФБР населенням, є найбільш ефективним засобом боротьби із загрозами. Якщо ви маєте у своєму розпорядженні інформацію, яка може допомогти ФБР, просимо вас звернутися до нас», - йдеться у тексті, посилання з якого веде на офіційний сайт програми контррозвідки ФБР у Вашингтоні.

«Першочерговим завданням ФБР є захист державної безпеки Сполучених Штатів Америки. Важливу роль у виконанні цього завдання відіграє інформація, яку надає населення. Ви зможете передати нам інформацію у довірчій обстановці з дотриманням повної конфіденційності», - йдеться у тексті, опублікованому на сайті ФБР.

Загалом у лютому ФБР запустило три російськомовних рекламних оголошення, які були розміщені у Facebook та Instagram. Оголошення з фотографією Висоцького в образі Гліба Жеглова супроводжується підписом російською: «Місце зустрічі змінити не можна. Нам є про що поговорити. Ми теж любимо Висоцького».

На іншому оголошенні цитується видозмінена фраза з книги «12 стільців»: «Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих».

Слоган ще одного оголошення: «Ми готові до розмови. Справа за вами».

Як відомо, подібну рекламну кампанію в Facebook ФБР запускало в жовтні минулого року.

До слова, директор ФБР заявив, що Росія продовжує спроби втручання у вибори в США.