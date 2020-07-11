Українську армію чекають масові скорочення штатів бригади, полку, числа рот і взводів, – військовий історик



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«Не так давно країна вийшла на новий рівень відносин з НАТО, що також вимагає певних коригуючих рішень» – експерт

«Ще півроку такої реформи – і на ротацію треба буде відправляти кухарів і солдат строкової служби» - експерт

Останні кілька тижнів темою для обговорення у військових та навколовійськових колах стала заява головнокомандувача Руслана Хомчака про приведення чисельності ЗСУ до норм, прописаних в законі «Про чисельність Збройних Сил України» від 6 березня 2015 року. Свою думку з цього приводу висловив військовий історик Михайло Жирохов, – повідомляє Ділова столиця.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ, орієнтуючись у своїх намірах на закон 5-річної давності, «забуває» про те, що ще була прийнята Військова доктрина, у 2016 р. – Концепція розвитку сектора безпеки і оборони, а у 2018 р. – Закон «Про національну безпеку» та інші дуже важливі документи.

«Мало того, не так давно країна вийшла на новий рівень відносин з НАТО, що також вимагає певних коригуючих рішень.

Нарешті, після 2015 р були створені два нових оперативних командування, нове повітряне командування, Корпус резерву, основа для бригад територіальної оборони, і багато чого ще. Тобто структури зі своїми штатами – і тут Хомчак вирішує втиснути все це в магічну цифру 250 тис., в тому числі 204 тис. військовослужбовців», – пише експерт.

Жирохов прогнозує, що такі рішення головнокомандувача ЗСУ приведуть до масових скорочень.

«Подібне «натягування сови на глобус» призведе до очікуваних результатів – масових скорочень штатів бригади, полку, числа рот в батальйонах, взводів в ротах, а також до об’єднання яких тільки можна посад. На тлі хронічної неукомплектованості підрозділів навіть розмови про це вкрай негативно впливають на загальну боєздатність армійських частин.

Ще півроку такої реформи – і на ротацію треба буде відправляти кухарів і солдат строкової служби», – вважає він.

Жирохов підкреслює, що ніхто не говорить про необхідність збільшення чисельності армії, тому досить розібратися з існуючими бригадами.

«Ніхто не говорить про те, що зараз потрібно збільшувати чисельність армії (хоча якщо це відповідає перспективної моделі ЗСУ, то чому немає – законодавчо така можливість є), досить розібратися з існуючими бригадами. Адже ні для кого не секрет, що є новостворені бригади, які на ділі є всього лише батальйони (і ті збирають з великими труднощами, щоб відрядити до бойової бригаді на час ротації)», – зазначив експерт.

Раніше, Хомчак заявив про намір скоротити штатну чисельність військових щоб привести її до вимог закону.

За словами військового експерта Сергія Грабського, «скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, – це, щонайменше, нерозумно і недоцільно».

Нагадаємо, Хомчак анонсував скорочення в Збройних силах 17 генеральських посад.

Як повідомлялося, командувач Об’єднаних сил назвав кілька сценаріїв можливого вторгнення Росії до України.

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