Зеленський підтримав законопроєкт про оподаткування земельних паїв



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Президент України підтримав законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва

За словами президента, податки повинні платити всі виробники

Президент України Володимир Зеленський підтримав законопроєкт №3131-д, яким передбачено оподаткування земельних паїв.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу на Волині.

«Чесно кажучи, я за (законопроєкт 3131-д). Це один з тих законів, який виводить з тіні весь сектор фермерства. Всі повинні бути білими, сірих і чорних не повинно бути. Саме про це закон», – сказав Зеленський.

За його словами, податки повинні платити всі виробники, однак важливо, щоб законопроєкт не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.

Як відомо, 9 липня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва. Ставку податку для одноосібників та сімейних фермерських господарств запропонували зменшити, а також ввести пільговий перехідний період у законопроєкті.