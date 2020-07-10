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    Економіка та фінанси

    Зеленський підтримав законопроєкт про оподаткування земельних паїв

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    <p>Президент України підтримав законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва</p> - Зеленський підтримав законопроєкт про оподаткування земельних паїв

    Президент України підтримав законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва

    За словами президента, податки повинні платити всі виробники

    Президент України Володимир Зеленський підтримав законопроєкт №3131-д, яким передбачено оподаткування земельних паїв.

    Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу на Волині.

    «Чесно кажучи, я за (законопроєкт 3131-д). Це один з тих законів, який виводить з тіні весь сектор фермерства. Всі повинні бути білими, сірих і чорних не повинно бути. Саме про це закон», – сказав Зеленський.

    За його словами, податки повинні платити всі виробники, однак важливо, щоб законопроєкт не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.

    Як відомо, 9 липня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва. Ставку податку для одноосібників та сімейних фермерських господарств запропонували зменшити, а також ввести пільговий перехідний період у законопроєкті.

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