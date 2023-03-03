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ТРЦ Ocean Plaza перейде у власність держави

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ТРЦ Ocean Plaza перейде у власність держави
ТРЦ Ocean Plaza в Києві
фото: The Village

Суд зареєстрував позов про конфіскацію активів друга Володимира Путіна

Вищий антикорупційний суд зареєстрував позов щодо конфіскації активів російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів в Україні. Зокрема, планується націоналізувати столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній раді Давид Арахамія.

«Сьогодні ВАКС зареєстрував позов Мін'юсту про конфіскацію активів друга російського диктатора Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря. У пакеті – Ocean Plaza, земля та квартири в Києві. Це майно стане власністю держави. Воно відшкодує якусь частку шкоди, заподіяної російською агресією», – заявив Арахамія.

За його словами, Україна вже попереджала, що за злочини країни-агресорки платитимуть російські олігархи. Це відбувається вже сьогодні і продовжуватиметься в майбутньому.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА.

Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга, через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року.

Розташований на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку, власником якого є російський підприємець, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер.

Теги: олігархи Україна Антикорупційний суд майно

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