В Європарламенті запропонували створити спецгрупу, яка подбає про мирний процес в Україні



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Депутат Європарламенту із Литви заявив, що Україна стає жертвою президентської кампанії в США

Депутат Європарламенту із Литви від групи Європейських народників Андрюс Кубілюс запропонував створити в ЕП керівну групу, яка «подбає про мирний процес в Україні».

Відповідну пропозицію Кубілюс озвучив під час обговорення українського питання на пленарному засіданні в Брюсселі.

«Мир — це справа не тільки України. Тому я пропоную створити в Європейському парламенті спеціальну керівну групу, яка подбає про мирний процес в Україні, таку, як у нас є по Брекзіту», — запропонував політик.

Він також нагадав колегам, що Україна стала «жертвою російської агресії через те, що вони вибрали європейську інтеграцію».

Кубілюс наголосив, що керівництво України «шукає рішення, яке б допомогло принести мир, безпеку і територіальну цілісність, не дивлячись на той факт, що ключі до миру — не в Києві, а в Кремлі».

«Ми повинні віддати належне українському керівництву за його волю шукати мир, але ми не можемо підштовхувати його до виконання якихось нереальних формул», — сказав депутат ЄП.

Також, за словами Кубілюса, «виглядає так, що Україна стає жертвою президентської кампанії в США».

Джерело: Інтерфакс-Україна