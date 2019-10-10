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    Політика

    В Європарламенті запропонували створити спецгрупу, яка подбає про мирний процес в Україні

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    В Європарламенті запропонували створити спецгрупу, яка подбає про мирний процес в Україні

    Депутат Європарламенту із Литви заявив, що Україна стає жертвою президентської кампанії в США

    Депутат Європарламенту із Литви від групи Європейських народників Андрюс Кубілюс запропонував створити в ЕП керівну групу, яка «подбає про мирний процес в Україні».

    Відповідну пропозицію Кубілюс озвучив під час обговорення українського питання на пленарному засіданні в Брюсселі.

    «Мир — це справа не тільки України. Тому я пропоную створити в Європейському парламенті спеціальну керівну групу, яка подбає про мирний процес в Україні, таку, як у нас є по Брекзіту», — запропонував політик.

    Він також нагадав колегам, що Україна стала «жертвою російської агресії через те, що вони вибрали європейську інтеграцію».

    Кубілюс наголосив, що керівництво України «шукає рішення, яке б допомогло принести мир, безпеку і територіальну цілісність, не дивлячись на той факт, що ключі до миру — не в Києві, а в Кремлі».

    «Ми повинні віддати належне українському керівництву за його волю шукати мир, але ми не можемо підштовхувати його до виконання якихось нереальних формул», — сказав депутат ЄП.

    Також, за словами Кубілюса, «виглядає так, що Україна стає жертвою президентської кампанії в США».

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Донбас США депутат Європарламент Україна
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