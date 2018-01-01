В об’єднанні націоналістів чекають на приєднання Дмитра Яроша

Білецький сподівається на об'єднання не тільки з партіями, але і з громадськими організаціями

У «Національному корпусі» сподіваються, що найближчим часом до їх об’єднання націоналістів, окрім «Правого сектору» та «Свободи», приєднається ще чимала кількість однодумців. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу». «Я дуже



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Фото: Станіслав Груздєв Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу»

Білецький сподівається на об'єднання не тільки з партіями, але і з громадськими організаціями

У «Національному корпусі» сподіваються, що найближчим часом до їх об’єднання націоналістів, окрім «Правого сектору» та «Свободи», приєднається ще чимала кількість однодумців. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу».

«Я дуже сподіваюся, що ми об’єднаємо велику кількість націоналістичних груп, які включають не тільки партії, але і громадські організації, і серед них ми побачимо, наприклад, Дмитра Яроша», — говорить Білецький.

За його словами, він добре спілкується з Ярошем і сподівається, що Дмитро знайде себе у об’єднанні націоналістів.

На запитання, чи не призведе таке приєднання Яроша до об’єднання націоналістичних сил після його скандального виходу із «Правого сектору», Білецький відповідає, що конфлікти в дружніх націоналістичних середовищах не обговорює і не коментує.

«Що стосується атмосфери у середовищі націоналістів, то, знаєте, в Україні з 52 залишилося 37 мільйонів населення. У такій ситуації нам начхати на будь-який моральний клімат. Всі націоналісти читали однакові книжки, мають однаковий світогляд і вони мають обов’язок перед тими книжками, попередниками, поколіннями українців. Усі мають закрити рот і начхати на будь-який «моральний клімат» у відносинах між собою, усі мають працювати в одному напрямку», — резюмує Білецький.